Ultima soluție a mamelor din Ucraina: să scrie pe spatele copiilor lor datele de identificare! Nu, niciun razboi nu vine cu flori de margaritar și cu nectar de-al zeilor pentru oameni. Mai ales pentru civili, femei, copii, batrani care nu au, oricum ai privi, nicio vina! Spun astea pentru ca sunt destui care afirma ca nu e important ce se intampla acum in Ucraina, pentru ca au mai fost razboaie, dar nu s-a facut atata caz! Explicația e simpla: acum, in 2022, expunerea mediatica este mai mare. Și, de aceea, se afla și se vorbește despre mai multe atrocitați de pe front și din localitați aflate pe linia frontului. Cum, uite, se vorbește și despre mamele din Ucraina care scriu adresa, numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

