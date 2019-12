Stiri pe aceeasi tema

- Filmul, ultimul lungmetraj din saga „Star Wars", a incheiat ziua de 25 decembrie cu incasari de 32,1 milioane de dolari la nivel nord-american. Astfel, el este clasat pe locul al doilea in topul productiilor cu cele mai mari incasari de Craciun din toate timpurile, dupa „Star Wars: The Force Awakens"…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 175,5 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.La…

- Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters. Fanii…

- O casca de soldat imperial (stormtrooper), estimata la 60.000 de dolari, va fi scoasa la vanzare intr-o licitație de unde fanii francizei "Razboiul Stelelor/ Star Wars" iși vor putea procura afișe originale, figurine și costume din colecții rare, informeaza The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Cu…

- Filmul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit news.ro.In al doilea final de saptamana de la premiera, lungmetrajul a generat incasari de 55 de milioane de dolari,…