Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri intervin la un accident sesizat prin apel 112, pe DN 2 M – in localitatea Arva. Din primele date, un autoturism care circula pe direcția Mera catre Odobești a acroșat un barbat ce se deplasa pe marginea parții carosabile. Ambulanța este la fața locului și acorda ingrijiri medicale…

- In urma cu puțin timp polițiștii vranceni, impreuna cu un echipaj SMURD au intervenit in apropiere de zona Big din Focșani ca urmare a producerii unui eveniment rutier. Conform polițiștilor, ar fi vorba de o tamponare ușoare care nu s-a soldat cu victime. Cu toate acestea, o femeie, impreuna cu un minor,…

- Ieri, ora 06.00, am fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 11 A, la intrarea in localitatea Adjudu Vechi a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat imediat la locul faptei unde au stabilit ca in timp ce se deplasa pe marginea parții carosabile, un barbat de 81 de ani, a […]…

- In aceasta dimineața, ora 07.15, prin apel 112 , a fost sesizat faptul ca pe DN 2 E85 – Garoafa, un pieton a fost acroșat de un autoturism. Traficul este blocat pe sensul de mers Bacau- Focșani, se circula alternativ pe celalalt sens. – Comunicat IPJ Vrancea. Ora: 07:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- In aceasta dimineața, ora 07.15, prin apel 112 , a fost sesizat faptul ca pe DN 2 E85 – Garoafa, un pieton a fost acroșat de un autoturism. Traficul este blocat pe sensul de mers Bacau- Focșani, se circula alternativ pe celalalt sens. – Comunicat IPJ Vrancea. Ora: 07:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- In jurul orei 05:00, un autoturism condus de un barbat pe DN 2 E85, din direcția Focșani catre Tișița, pe banda de langa acostament, la km 189 +600 m, in afara localitații Garoafa, a acroșat un barbat, ce se afla pe partea carosabila a sensului sau de mers. Din nefericire, in urma impactului a rezultat…

- In jurul orei 05:00, un autoturism condus de un barbat pe DN 2 E85, din direcția Focșani catre Tișița, pe banda de langa acostament, la km 189 +600 m, in afara localitatii Garoafa, a acroșat un barbat, ce se afla pe partea carosabila a sensului sau de mers. Din nefericire, in urma impactului a rezultat…

- In jurul orei 05:00, un autoturism condus de un barbat pe DN 2 E85, din direcția Focșani catre Tișița, pe banda de langa acostament, la km 189 +600 m, in afara localitatii Garoafa, a acroșat un barbat, ce se afla pe partea carosabila a sensului sau de mers. Din nefericire, in urma impactului a rezultat…