- O femeie a fost omorata in bataie și abandonata in mijlocul parcarii din spatele fostului restaurant Number One din Odobești. Conform unor martori, femeia are in jur de 30 de ani. Polițiștii care au ajuns la fața locului au securizat zona, cadavrul fiind transportat la SML. Vom reveni cu informații.…

- Crește numarul de locuințe pe care administrația locala le construiește in orașul Odobești. Primarul Daniel Nicolaș a anunțat ca a fost dat ordinul de reincepere a lucrarilor la patru blocuri care se construiesc in Cartierul Sturza. Locuințele sunt construite in cadrul proiectului „Construire ansamblu…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a murit ieri seara, in urma unui accident la Maraști, comuna Racoasa. „Polițiștii intervin la locul producerii unui accident rutier ce a fost sesizat prin apel 112. Din primele date, pe un drum comunal din Racoasa, la Maraști, un auto care tracta o remorca a parasit…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, va reprezenta interesele Consiliului Local (CL) in fața instanțelor de judecata. Decizia a fost luata miercuri de plenul CL Odobești, in ședința extraordinara, ca urmare a prevederilor Codului Administrativ. Tot in ședința extraordinara de ieri a fost aprobat…

- Polițiștii intervin la locul producerii unui accident rutier ce a fost sesizat prin apel 112. Din primele date, pe un drum comunal din Racoasa, la Maraști, un auto care tracta o remorca a parasit partea carosabila. Din cei 3 ocupanți ai autoturismului, conducatorul auto a suferit vatamari, echipajul…

- Am titrat articolul cu o afirmație a lui Georgian Mocanu, președintele secției de Motociclism a ACS Odobești care ofera și argumente in sensul celor afirmate: ca avem sportivi care participa la toate categoriile și sunt pe podium! La finalul sezonului competițional 2021, Secția de motociclism a ACS…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, și-a prezentat raportul de activitate la un an de la preluarea mandatului. Acesta a aratat care sunt principalele investiții, realizate sau aflate in derulare, care vizeaza dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale. „A trecut un an de zile de cand…