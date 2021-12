Pregatirile pentru Targul de Craciun și Orașelul Copiilor din Focșani sunt in toi. In aceasta dimineața a fost amplasat bradul de Craciun in zona tradiționala, in fața Palatului administrativ. In fața Ateneului Popular se lucreaza la montarea casuțelor destinate producatorilor locali și comercianților. Tot in zona Ateneului a fost montat patinoarul care va funcționa in […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Bradul de Craciun și patinoarul, montate in Piața Unirii. Pregatirile pentru deschiderea Targului de Craciun sunt in toi apare prima data in Monitorul de Vrancea .