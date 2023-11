Un autotren incarcat cu struguri s-a rasturnat in zona Pasului Mestecaniș, potrivit ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Campulung Moldovenesc cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ. In TIR se aflau șoferul și o pasagera. La sosirea echipajelor, pasagera, conștienta și cooperanta, se afla in habitaclu autotrenului, avand un membru superior blocat. A fost transportata la UPU Suceava. Conducatorul autotrenului nu necesita ingrijiri medicale.