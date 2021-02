ULTIMA ORĂ! Tulpina britanică a coronavirusului, descoperită și în Focșani MedLife anunța noi rezultate ale studiului de secvențiere a virusului SARS-CoV-2: „Previziunile specialiștilor noștri s-au confirmat, cel mai probabil, tulpina britanica a devenit deja dominanta in marile orașe din Romania” Din 90 probe analizate aleatoriu de specialiștii MedLife, 45 conțineau tulpina originara din Marea Britanie. Daca eșantionul este reprezentantiv, rezultatele confirma faptul ca tulpina britanica […] Articolul ULTIMA ORA! Tulpina britanica a coronavirusului, descoperita și in Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

