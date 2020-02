Stiri pe aceeasi tema

- (Foto: Inquam\George Calin) Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, au anunțat miercuri noaptea ca a fost depistat primul caz de infectare cu coronavirus in Romania. Cei doi oficiali au anunțat un rezultat pozitiv la testele din Gorj: un barbat dintr-un sat, care a fost la vanatoare cu…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania: persoana este din Gorj. A avut contact direct cu cetațeanul italian și era de doua zile in izolare la domiciliu. este un tana de 25 de ani, cunoștința a italianului. Victor Costache, ministrul Sanatații: Sunt 13 persoane din Gorj…

- Primul roman diagnosticat cu coronavirus este din județul Gorj. UPDATE: Ministrul Sanatații a anunțat ca pacientul este in stare buna, nu prezinta simptome, nu are febra. UPDATE: Probele de la membrii familiei barbatului din Gorj au ieșit negative. Mai sunt 33 de probe in lucru din Gorj, la Institutul…

