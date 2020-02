Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan nu ar spune nu unei candidaturi la Primaria Capitalei daca partidul i-o va cere, declarandu-se gata sa fie pompierul de serviciu oriunde va fi nevoie.”PNL este pe val, are un premier și un guvern performant și se afla sub auspiciile unei guvernari de 5 ani de zile. PNL nu are…

- "Exista un meci instalat acum intre Ludovic Orban si Rares Bogdan, n-o sa-l recunoasca niciunul, care nu e legat nici de presedintia PNL-ului, presedinte la PNL stim ca e Klaus Iohannis, e un meci legat de mizele imediate pe care le-ar putea avea, apropo de candidatul la Primaria Bucuresti. Treburile…

- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare a…