Ultima oră! Numărul persoanelor infectate se apropie de 650.000. Cele mai multe în SUA Mai mult de 640.770 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 183 de tari si teritorii de la debutul epidemiei. Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta totusi decat o parte din numarul real de contaminari, intrucat multe tari nu testeaza decat cazurile care necesita internare. Cel putin 130.600 de persoane sunt in prezent considerate vindecate. De vineri, au fost inregistrate 3.417 noi decese si 68.734 de noi cazuri au fost dia (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la inceperea pandemiei de coronavirus, Marea Britanie a inregistrat un record de decese, raportand 115 morți in ultimele 24 de ore. Ministerul Sanatații din Marea Britanie a anunțat, joi, ca numarul cazurilor persoanelor testate pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la 11.658, fata…

- In aceasta dimineața, marti 24 martie, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in virsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Varsta medie a celor 433 de pacienți diagnosticați cu coronavirus in Romania pana duminica este de 41 de ani, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe dintre imbolnariri s-au inregistrat la grupele de varsta 30-39 de ani și 40-49 de ani. Potrivit datelor transmise, in…

- Al doilea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania a fost anunțat duminica de autoritați, iar 433 de persoane sunt infectate. Dupa decesul barbatului care era internat la Craiova, a mai murit un pacient care a fost confirmat sambata cu coronavirus la Spitalul Universitar, a fost transferat la…

- Alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, marți seara, numarul persoanelor infectate ajungand la 28. In aceasta situație, Romania intra in al doilea scenariu de raspuns la coronavirus.

- Numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus in Italia a crescut cu aproape 1800 de cazuri, in doar 24 de ore, motiv pentru care autoritațile au decis sa ia masuri fara precedent, și anume intreaga țara a fost plasata in carantina.

- Numarul persoanelor din Italia contaminate cu noul coronavirus a ajuns la 821, a anuntat vineri seful Agentiei italiene de protectie civila, Angelo Borrelli, transmit DPA si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…