Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo, celebrul comediant și actor, a fost protagonistul unui accident rutier in aceasta dimineața in jurul orei 9:30. Artistul se afla la volanul mașinii personale, avandu-și soția alaturi. Evenimentul a avut loc in dreptul localitații Roșia, iar la fața locului au intervenit cadrele medicale.…

- Mircea Bravo a fost implicat intr-un accident rutier, luni dimineata, in Bihor, in timp ce era cu sotia in masina, iar tanara ar fi avut de suferit.„Luni, 4 decembrie a.c., in jurul orei 09:23, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Beiuș au fost sesizați, in urma unui apel primit…

- Vloggerul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, cu soția sa aflata in autoturism in momentul impactului. Femeia a suferit un atac de panica ca urmare a evenimentului și a fost transportata la spital pentru efectuarea unor investigații suplimentare.Incidentul a fost…

- Celebrul vlogger Mircea Bravo a fost implicat luni dimineața, 4 decembrie, intr-un accident rutier in Beiuș, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.El a pierdut controlul direcției mașinii, a intrat pe sensul opus de circulație și a lovit un stalp de susținere a rețelei electrice.„In jurul…

- Celebrul influencer și comediant Mircea Bravo a fost implicat intr-o coliziune cu un stalp, luni dimineața, la Roșia, județul Bihor. Incidentul s-a soldat cu ranirea ușoara a pasagerului mașinii, soția insarcinata a lui Mircea Bravo, care a ajuns la spital.Potrivit Poliției Bihor, Alina Farcuța,…

- Vloggerul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, cu soția sa aflata in autoturism in momentul impactului. Femeia a suferit un atac de panica ca urmare a evenimentului și a fost transportata la spital pentru efectuarea unor investigații suplimentare.Incidentul a fost…

- Vlogger-ul Mircea Bravo a fost implicat intr-un accident in comuna Roșia din Județul Bihor. Comediantul a intrat intr-un stalp, iar in autoturism se mai afla soția lui. Ea a avut de suferit in urma acestui accident.

- Cinci persoane au fost transportate la spital, joi, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un stalp, in localitatea Telciu din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit news.ro.Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, doua echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta…