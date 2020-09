Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a facut publice scenariile aprobate la nivel național pentru inceperea noului an școlar. Conform cifrelor, in aproape 250 de unitați de invațamant din toata țara Astfel, in 238 de unitați de invațamant va fi aplicat scenariul 3, cu activitați exclusiv online, iar in…

- Ministrul Educatiei Monica Anisiei a anuntat joi, dupa o sedinta la Ministerul Educatiei la care a participat si vicepremierul Raluca Turcan, ca elevii din 7.116 scoli merg la cursuri, in alte 2.711 va fi aplicat scenariul hibrid, iar copiii din 101 scoli vor invata online, precizand ca inca sunt asteptate…

- Incidența cazurilor de coronavirus stabilește scenariul dupa care va incepe noul an școlar in fiecare localitate in parte. La nivelul județului Hunedoara in 54 de unitați școlare cursurile vor fi susținute in mod normal, iar in alte 10 unitați se va apela la sistemul hibrid (scenariul galben), adica…

- Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat inființarea a doua linii telefonice Telverde noi, care vor funcționa pentru elevi, studenți și parinți, respectiv pentru reprezentanți ai școlilor de stat sau administrației publice.

- Dezinfectare, masca de protectie și distantare de un metru. Si tablete, unde e nevoie si unde se poate. Si, mai ales, elevi care nu interacționeaza! Sunt regulile de aur pe care Ministerul Educatiei și Ministerul Sanatații vor sa .... The post Regulile propuse pentru inceputul noului an școlar, greu…

- Peste 700 de laptopuri și aproape 1.400 de camere video finanțeaza Primaria Timișoara pentru zeci de școli și gradinițe din oraș, de noul an școlar. Vor fi folosite pentru transmiterea cursurilor online in scenariul hibrid.

- Ghidurile oficiale pentru profesori, școli și gradinițe au fost publicate de Ministerul Educației. Este vorba despre reperele metodologice pentru alegerea variantei de incepere a cursurilor și de predare a materiei. Set de scenarii pentru desfașurarea activitații in gradinițe, in funcție de incidența…

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…