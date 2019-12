Ultima Oră. Incendiu violent la un depozit în Afumați. Mesaj RO-Alert Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața la un depozit din localitatea Afumati, judetul Ilfov, anunța ISU București-Ilfov. „Intervenim in aceste momente pentru stingerea unui incendiu in localitatea Afumați, județul Ilfov. Peste 150 de pompieri cu 25 de autospeciale de stingere, patru autoscari, doua autospeciale pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD sunt la locul intervenției”, transmite ISU București-Ilfov. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

