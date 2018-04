ULTIMA ORĂ! Incendiu la un depozit de bere în Focșani, hală în flăcări la Vârteșcoiu A fost anunțat in jurul orei 3:30 un incendiu la un depozit de bere in zona Onasis, din mun. Focșani, ard doua mașini de transport marfa și o anexa, intervin din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și descarcerarea. Incendiul a fost lichidat, autospecialele se intorc la baza (ora 6.30).



In jurul orei 2:40 a fost anunțat un incendiu in com. Varteșcoiu la o ferma de animale. Din primele informații incendiul se manifesta la o hala in care sunt depozitate furaje. Se intervine pentru stingerea incendiului cu patru autospeciale și… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost anunțat un incendiu la o locuința in comuna Biliești, sat Biliești. Intervin din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani 2 ASAS și 1 SMURD. Revenire incendiu Biliești: incendiul se manifesta pe aproximativ 100 mp. A fost scoasa de cetațenii aflați la fața locului o victima cu leziuni…

- Un incendiu la fabrica de brichete din satul Caiata, comuna Sihlea a fost anunțat in aceasta noapte, in jurul orei 2.50, in satul Caiata, comuna Sihlea. Au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, iar din cadrul Detașamentului…

- O bucatarie de vara, din satul Odobasca, comuna Cotești, a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. „In jurul orei 03:40 a fost anunțat un incendiu la o anexa a unei locuințe din satul Odobasca, com. Cotești. Intervin 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- In jurul orei 21:50 prin intermediul unui apel la numarul unic de urgența 112 a fost anunțat un incendiu la o moara dezafectata din com. Gugești, sat Oreavu. La intervenție au fost trimise 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. …

- In data de 01.03.2018 in jurul orei 01.00 a fost primit prin intermediul nr. unic de urgenta 112 un apel care anunta un incendiu izbucnit la un autotren in comuna Golesti, judetul Vrancea. Acesta se afla in parcarea unei societati comerciale aproape de o hala de productie. S a intervenit din partea…

- Trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma si o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și SVSU Gugești cu o autospeciala de stins incendii intervin (sambata seara-n.r.) pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins cca. 40 mp din acoperișul unei locuințe din…