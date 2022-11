Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Barbosu a acces in finala Campionatului Mondial de la Liverpool. Gimnasta a fost pregatita la CSS Focșani de Daniela Trandafir și Cezar Stoica, iar la Lotul Național o are intre antrenori pe fosta mare campioana Gina Gogean, plecata tot de la CSS Focșani. Clasata a cincea la individual compus…

- Sportiva romana Ana Maria Barbosu ocupa locul cinci la individual compus, sambata, dupa prima zi a calificarilor feminine la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Liverpool. Ana Barbosu totalizeaza 52,233 puncte, dupa ce a primit 13,000 la sarituri, 13,433 la paralele, 12,500 la barna…

- Mai sunt cateva ore pana cand gimnasta Ana Maria Barbosu va concura in calificari, la Campionatul Mondial de gimnastica artistica de la Liverpool, unde indragita noastra focșaneanca reprezinta Romania alaturi de Andreea Preda și de alți cinci gimnaști din țara noastra. Federația Romana de Gimnastica…

- • Maine, Ana-Maria Barbosu și colega ei, Andreea Preda vor concura in finalele de la paralele, barna și sol. La Mersin, in Turcia, acolo unde a fost incoronata prințesa gimnasticii feminine europene in 2020, cand a obținut cinci medalii de campioana a junioarelor, focșaneanca Ana-Maria Barbosu va concura…

- Regalul Gimnasticii, care a avut loc in Sala Polivalenta din București la finalul saptamanii trecute, și-a consumat, duminica finalele pe aparate. Marea favorita la medaliile de aur, Ana-Maria Barbosu de la CSS Focșani, componenta a Lotului Național de Senioare și caștigatoare in prima zi a medaliilor…

- • Sportiva de la CSS Focșani, unde a fost pregatita de Daniela Trandafir (foto) și Cezar Stoica, a caștigat medaliile de aur la individual și cu echipa Romaniei la ROMGYM Trophy, la individual la Campionatul Național Open. La București, in Sala Polivalenta, au loc in zilele de 1 și 2 otombrie, intrecerile…

- Olympiahalle din Munchen, locul de desfașurare a Campionatelor Europene de Gimnastica, a fost locul in care focșaneanca Ana-Maria Barbosu și-a confirmat excepționalul rezultat de la Campionatul European al junioarelor, de la Mersin – Turcia unde a caștigat șase medalii de aur din șase posibile devenind,…

- Sportiva de la CSS Focșani s-a calificat in doua dintre finalele pe aparate Ana-Maria Barbosu, de la CSS Focșani, unde a fost pregatita de Daniela Trandafir și Cezar Stoica a avut o evoluție impresionanta in prima zi a Campionatului European de Gimnastica senioare. La primul ei concurs de o asemenea…