- Gheorghe Dinca este adus la momentul transmiterii acestei știri la sediul DIICOT, informeaza Antena3. Amintim ca Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a anunțat ca audierea lui Dinca a fost stabilita pentru joi, 9 ianuarie, la ora 10 dimineața.Surse apropiate anchetei au dezvaluit, luni,…

- Dan Antonescu, expert criminolog, a declarat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX ca schimbarea de declarație a lui Gheorghe Dinca cu privire la uciderea Luizei Melencu, nu face decat sa ii agraveze situația."Mi se pare ceva absolut firesc. Imi vine cazul Mihalea, in care autorii au colaborat…

- Gheorghe Dinca a fost adus la sediul DIICOT pentru a fi confruntat cu presupusul complice, Ștefan Risipițianu. Acesta nu recunoaște acuzațiile de viol, a anunțat avocatul Claudiu Lascoschi. „Nu mi s-a spus, e posibil sa fie vorba de o confruntare (cu presupusul complice Ștefan Risipițianu, n.r.) El…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…

- Procurorii DIICOT au chemat, astazi, la audieri, la sediul IPJ Dolj, familia Luizei Melencu. Alaturi de familia Luizei, la audieri a fost chemat si iubitul fetei, dar si mai multe colege. Luiza Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut inca de pe data de 14 aprilie. Disparitia ei este…

- Membrii familiei Melencu protesteaza marti in fata DIICOT, fiind nemultumiti de modul in care decurge ancheta dispariției Luizei, adolescenta pe care Gheorghe Dinca, ar fi rapit-o in aprilie. Luiza Melencu, fata de 18 ani, disparuta in luna aprilie, se pare ca este una dintre victimele lui Dinca. Monica…

- Coincidența sau nu, Gheorghe Dinca a ajuns la DIICOT imediat dupa ce s-a raspandit informația conform careia doua cranii umane au fost gasite ingropate la 35 de kiloemtri de Caracal, de locul unde presupusul criminal le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu.

- Jurnalistul Ovidiu Zara a fost audiat astazi vreme de șase ore de anchetatorii din cazul Caracal. Audierea jurnalistului vine dupa ce acesta a facut mai multe dezvaluiri in spațiul public privind faptul ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu nu ar fi fost ucise de Gheorghe Dinca.Citește și: Dacian…