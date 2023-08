Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii clujeni s-au sesizat, luni, de discuțiile din spațiul public legate de versurile din cantecele trapperului Gheboasa, care a concertat la Festivalul Untold și l-a amendat cu 1.000 de lei, anunța instituția. ”In data de 6 august a.c., ca urmare a informațiilor aparute in spațiul public cu privire…

