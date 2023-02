Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare, medici si asistenti SMURD, personal cu echipe canine de la Clubul Cainilor Utilitari, a ajuns in provincia turceasca Hatay, intr-o localitate apropiata orasului Antakia. Este prima zona pe care Autoritatea pentru Gestionarea…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa specializata in Urban Search and Rescue (cautare și salvare urbana), a IGSU, este gata de intervenție cu 55 de salvatori, cu 12 autospeciale de intervenție…