ULTIMA ORĂ! FOTO! Daruri pentru o familie din Panciu, de la jandarmii vrânceni Astazi, un grup de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea , a poposit in mijlocul unei familii din orașul Panciu. Pe langa daruri, colegii noștri au donat și alimente de baza, dulciuri, articole de imbracaminte și rechizite școlare, dar și un strop de speranța in sufletele membrilor familiei aflate in dificultate. La randul […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Daruri pentru o familie din Panciu, de la jandarmii vranceni apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

