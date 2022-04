Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21.04.2022, CNAIR a prelungit pana pe 10.05.2022, pe fondul numeroaselor clarificari aduse de catre operatorii economici, termenul de depune a ofertelor pentru constructia celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani. Pana in prezent, CNAIR a raspuns la peste 600 de solicitari de clarificare.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca 5 mai este noul termen de depunere a ofertelor pentru construirea celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani, Sector al A7 - Autostrada Moldovei, si CNAIR a raspuns la peste 600 de solicitari de clarificare, iar licitatia a fost reluata,…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca 5 mai este noul termen de depunere a ofertelor pentru construirea celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani, Sector al A7 – Autostrada Moldovei. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca in prima parte a acestui an va scoate la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul de investiții privind construirea unui nou spital județean. Anunțul a fost facut, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ținuta…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca in prima parte a acestui an va scoate la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul de investiții privind construirea unui nou spital județean. Anunțul a fost facut, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ținuta…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca in prima parte a acestui an va scoate la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul de investiții privind construirea unui nou spital județean. Anunțul a fost facut, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ținuta…