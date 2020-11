ULTIMA ORĂ! FOTO! Accident la Domnești! Un bărbat rănit a fost transportat la spital BULETIN INFORMATIV Persoana ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Domnești Pompierii militari au fost alertați astazi, 04 noiembrie, in jurul orei 09:40, despre un accident rutier produs in localitatea Domnești, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului dintre acestea a rezultat o victima neincarcerata. Pentru gestionarea situației de […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Accident la Domnești! Un barbat ranit a fost transportat la spital apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

