Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care a fost implicat un autocar s-a produs in urma cu puțin timp in apropiere de Adjud. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud, din județul Vrancea, s-a produs un accident rutier…

- O autospeciala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si o masina neinscriptionata, apartinand IPJ Buzau, s-au ciocnit pe DN2 (E85), in dreptul localitatii Posta Calnau, in evenimentul rutier fiind implicat si un alt treilea autoturism. Potrivit ANP, in autospeciala se aflau patru detinuti…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident care a avut loc astazi, in jurul orei 17.20, intre un tir și un autoturism, pe centura Focșaniului. Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, „la solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent și un…

- La ora 10.07, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei spre Bolotești: un autoturism intrat in coliziune cu un stalp. La solicitare s-au deplasat trei echipaje SAJ de urgența, unul tip C2 cu medic și doua echipaje tip B 2 cu asistent. La accident s-au identificat…

- Un eveniment rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in centrul Focșaniului, pe B-dul Unirii. Din primele informațiu, un taxi a intrat intr-un copac de e marginea bulevardului, autoturismul fiind avariat. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Accident rutier in centrul Focșaniului;…

- Nu depozitați materiale combustibile in zona aparatelor de gatit! Incendiu la un apartament din municipiul Focșani Un moment de neatenție și nerespectarea masurilor de prevenire a incendiilor in locuințe au costat scump o familie din municipiul Focșani, care azi noapte și-a vazut bunurile cuprinse de…