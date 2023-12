Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru copii au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a anunțat ISU Harghita.Pana in acest moment au fost extrase 3 victime. Una este conștienta, una este semiconștienta și una este in stop cardio…

- Peretele s-a prabușit luni, 18 decembrie, la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a relatat ISU.Suprafața afectata este de aproximativ 200 mp, iar la locul intervenției au venit 2 mașini de stingere, una de descarcerare, un camion, un container multirisc, o ambulanța SMURD, doua ambulanțe…

