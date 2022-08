Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 august, in jurul orei 19:00, pe strada Alba Iulia, din sectorul Buiucani a avut loc un accident. Un tanar a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un automobil in timp ce traversa trecerea de pietoni cu bicicleta, potrivit ProTV . Astfel, in imaginile video se poate observa cum tanarul…

- Primaria Odobești are in derulare proiectul „Imbunatațirea calitații vieții populației in orașul Odobești”. „In momentul de fața pe strada Ștefan cel Mare se circula pe stratul inferior, denumit strat de legatura (binder), se toarna stratul de legatura pe strazile Frații Pamfil, și Gicu Dragomir și…

- Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier care s-a produs pe centura municipiului Focșani. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 42 de ani, care se angajase in traversarea drumului a fost acroșat de un autoturism, condus de o femeie , din direcția…

- O adolescenta de 16 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Impactul s-a produs astazi, 30 iunie, in jurul orei 09:50, pe o strada din orașul Durlești. Accidentul rutier a fost surprins de camerele de supraveghere.

- In jurul orei 10.40, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor. Din primele informatii, un minor in varsta de 9 ani, care se deplasa cu bicicleta de pe un drum comunal inspre DN 2 R in satul Cerbu, comuna Jitia, ar fi fost surprins si accidentat de autoutilitara condusa…

- Accident in aceasta dupa-amiaza, pe calea Circumvalațiunii din Timișoara, la trecerea de pietoni din apropierea Pasajului Jiul, unde de-a lungul timpului au avut loc mai multe incidente grave. „Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara dinspre Calea…

- Accident de circulație, marți, in zona Spitalului Municipal din Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns la spital dupa ce a traversat strada pe verde intermitent și a fost lovit de mașina. Adolescentul a incercat sa treaca in fuga. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in intersecție.