- Incepand cu 1 octombrie 2022, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica este funcțional in municipiul București și județele Iași, Mureș și Vrancea, pentru monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronica, in urma aplicarii masurilor in cazul emiterii ordinului de protecție…

- Astazi, 11 august, jandarmii vranceni, alaturi de polițiști de prevenire din cadrul IPJ Vrancea au fost prezenți la Mausoleul Eroilor din Municipiul Focșani, unde au desfașurat activitați de prevenire și informare cu un grup de 12 copii, in cadrul proiectului „Școala de Vara la Muzeul Vrancei’’. In…

- Peste 30 de strazi din Municipiul Focșani vor fi reparate prin PNI „Anghel Saligny”! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat alocarea a 43 de milioane de lei pentru reabilitarea și resistematizarea a peste 30 de strazi din Municipiul Focșani, prin Programul Național de…

- Trei echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vidra, intervin cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins cca. 80 mp din acoperișul unei locuințe din localitatea Coza, comuna Tulnici. Echipajul SMURD a acordat primul ajutor proprietarei…