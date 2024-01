Ultima ora: Atac in Irak la un aeroport al americanilor: mai multe drone au fost doborate

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat marti atacuri cu rachete balistice si drone impotriva unor tinte ale gruparii Stat Islamic din Siria, a unor presupuse baze israeliene din Irak si a unui grup extremist sunnit din Pakistan, actiuni prin care a spus ca vrea sa razbune victimele atacurilor de la Kerman si Rask, transmite…

- Urmarile unui atac cu rachete balistice lansat de Garzile Revoluționare ale Iranului asupra regiunii semiautonome Kurdistan din Irak au fost prezentate marți (16 ianuarie) la televiziunea kurda. Garzile au declarat ca au lansat atacuri cu rachete impotriva centrelor de spionaj și a “adunarilor gruparilor…

- Irakul dorește o ieșire rapida și ordonata, negociata, a forțelor militare ale alianței conduse de catre SUA de pe teritoriul sau, dar nu a stabilit un termen limita, a declarat premierul Mohammed Shia al-Sudani, intr-un discurs in care a descris prezența lor ca fiind destabilizatoare pe fondul raspandirii…

- Surse oficiale arata ca, dupa o discuție pe care Klaus Iohannis a avut-o cu cancelarul austriac Karl Nehammer, oficialii de la Viena nu se vor mai opune primirii Romaniei in spațiul de libera circulație .Cel mai probabil, in luna martie vom fi in Schengen cu frontierele navale și cu cele aeriene, iar…

- Trei dintre aeroporturile internaționale din Moscova - Vnukovo, Domodedovo și Jukovski - au fost inchise și zborurile au fost suspendate sau anulate din cauza atacului masiv cu drone kamikaze ucrainene.

- Trei drone inarmate au fost doborate marti deasupra aeroportul din Erbil din nordul Irakului, unde forte americane si internationale sunt stationate, in doua atacuri separate, a informat intr-un comunicat serviciul de combatere a terorismului din Kurdistanul irakian.

- Doua drone armate au vizat baza aeriana Ain al-Asad din vestul Irakului, care gazduieste forte americane dar si alte forte internationale, au declarat marti pentru Reuters o sursa de securitate si o sursa guvernamentala.Atacul, care a avut loc la primele ore ale zilei de marti, nu a provocat victime…

- Atacurile cu drone și rachete au vizat joi, 19 octombrie, doua baze militare care adapostesc forțe americane in Irak, au declarat surse și oficiali citați de agenția de presa Reuters. Incidentele au loc in contextul in care militanții irakieni au avertizat SUA sa nu intervina pentru a sprijini Israelul…