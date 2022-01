ULTIMA ORĂ! ANM a modificat prognoza meteo. Cum va fi vremea de luni Vești de ultima ora. ANM a modificat prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana. Elena Mateescu a vorbit despre ce vreme ne așteapta in urmatoarele zile. Prognoza meteo a fost actualizata, iar meteorologii vin cu vești bune pentru saptamana viitoare. Directorul ANM , Elena Mateescu a prezentat cele mai noi date legate de vreme , la Antena 3, conform carora temperaturile vor fi cu mult peste cele normale acestei perioade. “Deja inregistram o creștere a valorilor de temperatura. Chiar ieri, pe parcursul zilei, am inregistrat 10 grade la București, la Drobeta Turnu-Severin, la Dragașani, Titu, Calafat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

