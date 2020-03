Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 19.10 A fost confirmat inca un caz de coronavirus in Romania, la Galați. Astfel, patru cazuri au fost confirmate sambata, iar bilanțul total a ajuns, in țara noastra, la 13. Știrea inițiala Trei noi cazuri de coronavirus confirmate, astazi, in Romania. Unul in Timișoara, altul in Hunedoara…

- Un caz privește o tanara de 15 ani din Timișoara, care studiaza in aceeași unitate de invațamant cu ceilalți doi tineri de 16 ani din Timișoara, dar intr-o alta clasa.La acest moment cursurile instituției de invațamant sunt suspendate pana pe 11 martie a.c., urmand ca in cursul zilei de luni, 9 martie…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- "In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata", anunta sambata Grupul…

- Suspiciune de coronavirus la Pitești:Un barbat recent intors din Italia a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Nicolae Balcescu” din Pitești. In aceste momente barbatul se afla internata la subsolul spitalului de boli infecțioase. Mostre prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…

- Studenta de la Universitatea Constantin Brancuși, suspecta de coronavirus, este internata in continuare in Secția Boli Infecțioase a SJU Targu-Jiu. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis, marți dimineața, la Institutul Matei Bals din Bucuresti, pentru confirmare sau infirmare a virusului…

- Noul coronavirus aparut in China Foto: facebook.com/WHO. Toate alertele referitoare la posibile infectii cu noul coronavirus aparut în China, manifestate în România, au fost pâna acum infirmate. Noul comitet interministerial, care monitorizeaza si gestioneaza…