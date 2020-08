Ultima NEBUNIE: Elefanţii primesc canabis medicinal pentru reducerea stresului, într-o grădină zoologică din Europa Gradina zoologica incearca sa le le reduca nivelul de stres elefanților administrandu-le canabis medicinal. Este vorba despre gradina zoologica din Varsovia, care le va administra canabis medicinal elefantilor sai in incercarea de a le reduce nivelul de stres, au anuntat miercuri responsabilii proiectului, relateaza AFP. Gradina zoologica din Varsovia, unde traiesc trei elefanti din Africa, a inceput sa testeze efectele asupra acestor animale ale unei concentratii ridicate de cannabidiol, cunoscuta sub numele de CBD, care nu are efecte euforice si ramane inofensiva pentru ficat si rinichi,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

