Ulise de James Joyce, într-o nouă traducere la Editura Polirom „Cine face efortul de a citi Ulise dobandeste dreptul la o viata suplimentara, de desfatari literare paradiziace la capatul unei colosale aventuri initiatice. Traducerea lui Rares Moldovan este un minunat ghid pentru a descoperi cele de mai sus." (Mircea Mihaies) La un secol dupa aparitia romanului Ulise si la aproape patru decenii de la prima traducere integrala in limba romana, Editura Polirom publica o noua traducere a capodoperei lui James Joyce, semnata de Rares Moldovan. Ulise – editie ingrijita, cuvant-inainte si note de Erika Mihalycsa si Rares Moldovan – apare in prestigioasa colectie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

