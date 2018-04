Stiri pe aceeasi tema

- Proiect parlamentar pentru promovarea lecturii. Aleșii s-au convins ca cititul te face ne-prost. Și vor sa-i convinga pe romani sa iubeasca mai mult carțile. Mesaje de genul: "Citiți copilului dvs in fiecare zi, cate 30 de minute" ar urma sa fie difuzate gratuit, in presa.

- Deputatul Ovidiu Raetchi propune ca posturile de radio si televiziunile sa difuzeze gratuit, patru luni pe an, mesaje care sa promoveze cititul in randul populatiei, informeaza economica.net. Mesajele care indeamna romanii sa citeasca vor fi difuzate de trei ori pe ...

- A fost declarat cel mai longeviv DJ de radio din Romania, dar chiar si el simte nevoie de o pauza de emisie. Cum in viata oricarui om se produce, la un moment dat, o schimbare, asa s-a intamplat, recent, si in cazul lui George Vintila (47). Cunoscutul om de radio a hotarat ca, dupa 24 de ani, sa plece…

- S-a aflat cui i-a trimis SMS și ce i-a scris Andrei Gheorghe unei prietene cu care s-a conversat in ultimele zile de viața. Ceea ce este considerat ultimul SMS trimis de jurnalistul Andrei Gheorghe a fost facut public. Binecunoscutul om de radio și televiziune s-a conversat, cu puțin timp inainte sa…

- Cei care l-au cunoscut, admirat, ba chiar și cei care l-au criticat pe cel care a fost echivalent cu definiția sarcasmului au primit, ieri, cu tristețe, știrea trecerii in neființa a cunoscutului realizator de emisiuni radio și TV. Anunțul a venit sec: Andrei Gheorghe s-a stins la doar 56 de ani, in…

- Actrita Nuami Dinescu a scris pe Facebook ca multe persoane o sa spuna cat de talentat era Andrei Gheorghe, decedat luni noapte, insa atunci cand acesta a avut nevoie, nu si-a gasit loc "in niciun post de...

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…