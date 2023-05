Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Profesori din șase țari, in aplicație practica la situl Natura 2000 Dealu Mare-Harlau In baza protocolului de colaborare incheiat cu Școala Gimnaziala ”Spiru Haret” Dorohoi, Serviciul Teritorial Botoșani al ANANP a susținut buna desfașurare a unei aplicații practice in situl Natura 2000 ????????????????????0076…

- In perioada 3 aprilie-31 mai 2023, Alianta Franceza din Suceava organizeaza inscrieri pentru sustinerea examenelor de evaluare DELF prim si DELF/DALF adulti. Alianta Franceza din Suceava face parte din reteaua nationala de centre de evaluare DELF si DALF si are o echipa de evaluatori profesionisti,…

- Marți, 25 aprilie, a avut loc o acțiune de ecologizare, unica in mun. Radauți și, probabil, in județul Suceava. Parte din programul Saptamana Verde, activitatea de ecologizare este rezultatul colaborarii dintre asociația Radauțiul Civic și școlile din Radauți. Incepand cu ora 10.00, orașul Radauți a…

- 120 de clase din 115 localitați au fost dotate cu kit-uri educaționale 462 de profesori din rețeaua JA Romania au accesat activitațile „Școlii din viitor” 15.800 de elevi și 462 de profesori din invațamantul primar și gimnazialdin rețeaua Junior Achievement (JA) Romania au beneficiat de acces la resurse…

- De Helena Makysom cinefilii romani au auzit in 2020, cand primul ei documentar, co-regizat impreuna cu Adrian Pirvu, a fost prezentat in festivaluri și a rulat și in cinematografele din țara. “Totul nu va fi bine” vorbea despre iubire și o cauta in relațiile dintre oameni, dar și in grija pentru mediu…

- Tot mai mulți tineri parinți cauta in mediul online sfaturi despre ingrijirea copiilor, dar nu gasesc mereu articole de specialitate scrise de profesioniști. Din aceasta cauza risca sa le faca rau celor mici, crezand ca ii ajuta. In sprijinul acestor parinți, UNICEF a adus și in Romania o aplicație…

- Primarul comunei Moara, Eduard Dziminischi, a anunțat ca luni, 13 martie, pe raza localitații, se va desfașura campania gratuita pentru colectarea deșeurilor electrice și electrocasnice. El a precizat ca deșeurile de tip DEEE precum televizoare, frigidere, calculatoare, cuptoare, mașini spalat, baterii,…

- Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly (22 de ani), este unul dintre cei mai iubiți vloggeri din acest moment! Tanarul are un succes fulminant in mediul online și, mai nou, in cinematografele din Romania, unde apare in diferite filme romanești, in calitate actor, dar și in calitate de…