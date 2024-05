Percheziții în mai multe județe pentru fraude cu autorizații de transport: prejudiciu de aproape jumătate de milion de lei Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au desfașurat astazi o razie in șase locații din județele Timiș, Cluj, Sibiu, Maramureș și Bistrița-Nasaud. Operațiunea, care face parte din acțiunea denumita „Jupiter”, vizeaza un dosar penal in care se suspecteaza ca reprezentanții unor societați comerciale ar […] Articolul Percheziții in mai multe județe pentru fraude cu autorizații de transport: prejudiciu de aproape jumatate de milion de lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

