- Italia – Anglia se intalnesc azi, la orele 22:00, pe Stadionul Wembley din Londra. Suporterii așteapta cu nerabdare sa vada care dintre cele doua echipe va caștiga ultimul act al Campionatului European. Detalii despre confruntare! Finala Euro 2020 Italia – Anglia: LIVE VIDEO Bucurie mare pentru Anglia,…

- Karl Lauterbach, expert general in sanatate, a declarat ca UEFA a esuat in ceea ce priveste gestionarea situatiei legate de pandemia de coronavirus in perioada Euro-2020, potrivit news.ro. “Exista o umbra asupra acestui Campionat European si UEFA este responsabila pentru decese din cauza abordarii…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, este increzator in capacitatea elevilor sai de a castiga finala EURO 2020, in fata reprezentativei Italiei, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. "Suntem intr-o finala si suntem aici pentru o a castiga. Ma bucur de modul in care am reprezentat…

- Finala EURO 2020 la fotbal opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European. Italia a pierdut cele doua finale jucate dupa titlul obtinut…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- Selectionerul primei reprezentative, Mirel Radoi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca Romania este tara gazda a turneului final al Campionatului European de fotbal (11 iunie – 11 iulie 2021) si ca pentru echipa nationala nu este usor sa priveasca de la televizor aceasta competitie,…