Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul celor aproximativ 15 minute dramatice, timp in care Eriksen a primit ingrijiri urgente din partea medicilor, colegii... The post Christian Eriksen s-a prabușit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca – Finlanda, la scorul de 0-0. Danezul a fost stabilizat ulterior la spital appeared…

- Danemarca – Finlanda s-a jucat astazi, insa partida n-a ajuns la final, dupa ce Christian Eriksen a cazut inert pe gazon cu cateva minute inaintea pauzei, iar meciul a fost suspendat, potrivit prosport.ro.Astfel, partida din Grupa B de la EURO 2020 s-ar putea relua duminica.

- Meciul Danemarca - Finlanda, din Grupa B a EURO 2020, s-a reluat la 21:30 din momentul in care a a fost intrerupt. Se joaca cele 5 minute ramase din prima repriza, apoi repriza secunda, dupa o scurta pauza. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro X. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit…

- Elena Stanciu (b1.ro) Fotbalistul danez Christian Eriksen, care s-a prabușit pe teren in timpul meciului cu Finlanda de la Campionatul European, a fost stabilizat, anunța reprezentanții UEFA intr-un mesaj pe contul oficial de Twitter. ”In urma situației de urgența medicala in care a fost implicat jucatorul…

- Momente de GROAZA la Euro 2020: Christian Eriksen a cazut secerat in timpul meciului dintre Danemarca și Italia Spectatorii EURO 2020 au avut parte de momente șocante in cadrul meciului dintre Danemarca și Finlanda. In minutul 43 al primei reprize, Christian Eriksen a cazut ca secerat pe gazon, iar…

- Vești bune! Din fericire, fotbalistul Christian Erksen a fost stabilizat, iar starea lui de sanatate este in stare buna. Dupa ce s-a prabușit brusc pe terenul stadionului Parken in timpul meciului Euro 2020, jucatorul a fost transportat de urgența la spital.

- Meciul dintre echipele Danemarcei si Finlandei, gazduit sambata seara, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga, a fost intrerupt in minutul 43, la scorul de 0-0. Asta dupa ce mijlocasul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta. Dupa circa 15 minute de resuscitare, jucatorul…

- Christian Eriksen, considerat cel mai bun jucator de fotbal al Danemarcei, s-a prabușit pe gazon in timpul meciului cu Finlanda și a avut nevoie imediat de ingrijiri medicale, potrivit AFP. Personalul medical s-a chinuit sa-l resusciteze și au folosit defibrilatorul, iar coechipierii il urmareau cu…