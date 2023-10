Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Manchester City, campioana Angliei si a Europei, a inregistrat sambata seara prima infrangere in campionat, pierzand cu 2-1 partida din deplasare cu Wolverhampton, din etapa a 7-a a Premier League.Pe Molineux Stadium, "lupii" au obtinut cele 3 puncte datorita autogolului lui Ruben Dias (13)…

- Pep Guardiola (52 de ani) a vorbit inaintea duelului cu Newcastle United din Cupa Ligii despre accidentarile care-i pun probleme in alcatuirea echipei. Manchester City va disputa 4 partide in urmatoarele 12 zile. Pe langa partida cu Newcastle, „cetațenii” vor mai juca contra lui Wolverhampton și Arsenal…

- Meciurile serii din grupele UEFA Champions League au putut fi urmarite, in format LIVE SCORE, pe AS.ro. Barcelona a dat recital impotriva lui Antwerp si a obtinut o victorie categorica. Campioana Europei, Manchester City, a fost condusa la pauza de Steaua Rosie, dar a dat recital dupa pauza. In derby-ul…

- Așteptarea a luat sfarșit. Spectacolul din Champions League a ajuns la start, iar incepand de marți vei putea vedea o mulțime de meciuri de cel mai inalt nivel din competiția care intotdeauna ne-a oferit confruntari ce au ramas in istorie. Inca din prima runda sunt programate cateva dueluri tari, cele…

- Manchester United are ambiții mari in acest nou sezon competițional. Formația antrenata de Erik ten Hag este implicata in grupele UEFA Champions League, dar vrea sa caștige și titlul in Premier League.

- Rakow, Galatasaray și Glasgow Rangers au obținut biletele pentru play-off-ul UEFA Champions League. Cele trei echipe nu au avut mari emoții in retururile disputate marți seara și iși continua parcursul catre grupele Ligii Campionilor.

- Campioana din Insulele Feroe a mai facut o „victima”, in preliminariile Champions League, si a eliminat-o pe campioana Suediei. Klaksvik a invins-o pe Hacken, dupa o „dubla” decisa la loviturile de departajare! Klaksvik s-a calificat astfel in turul trei preliminar din Champions League, acolo unde va…

- Marți au inceput partidele din turul 1 preliminar al UEFA Champions League (turul), iar Ballkani, fosta adversara a CFR-ului din Conference League, a produs surpriza serii și a invins-o pe Ludogorets cu scorul de 2-0.