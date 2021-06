Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut sanctiuni economice impotriva Belarusului, inaintea unei reuniuni a UE care va discuta noi masuri punitive dupa deturnarea spre Minsk de catre autoritatile...

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…

- Se exercita presiuni externe asupra Rusiei și Belarusului și se duce un razboi hibrid. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o conferința de presa in urma intilnirii cu omologul sau din Belarus, Vladimir Makei, relateaza RIA Novosti. El a mai spus ca Moscova și Minsk…

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Ministrul roman de Externe Bogdan Aurescu a susținut, la reuniunea informala a miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, care a avut loc miercuri și joi la Lisabona, adoptarea rapida de noi sancțiuni, inclusiv economice, impotriva Belarus. Anterior, europarlamentarii USR-PLUS…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a inceput joi o vizita in Israel si teritoriile palestiniene pentru a evalua mijloacele prin care comunitatea internationala poate ajuta la o incetare a focului, la zece zile de la declansarea noilor violente intre Israel si miscarea palestiniana islamista Hamas,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins adoptarea de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei ca raspuns la tratamentul aplicat liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, informeaza dpa. Heiko Maas a declarat duminica pentru ARD ca are indoieli cu privire la faptul ca astfel…

