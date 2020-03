UE vrea nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera, pana in 2050. Ce trebuie sa faca statele membre Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie să fie aprobat de Parlamentul European şi de Consiliu pentru a deveni lege europeană, ar angaja Uniunea Europeană faţă de reducerea emisiilor sale nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050.

Documentul sintetizează planul UE de atingere…