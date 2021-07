UE va trimite o misiune de instruire militară în Mozambic Uniunea Europeana va infiinta o misiune de instruire militara in Mozambic pentru a veni in ajutorul guvernului confruntat cu o insurgenta islamista in crestere si a proteja civilii, a decis luni blocul, citat de Reuters. Mozambicul, care a solicitat ajutor din partea UE, se confrunta cu o rebeliune in cea mai nordica provincie Cabo Delgado din 2017. Violenta a crescut semnificativ anul trecut, potrivit agerpres.ro. Ministrii de externe din UE au luat decizia oficiala la o reuniune luni la Bruxelles, desi nu a fost imediat clar ce tari vor furniza trupele necesare. "Mandatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

