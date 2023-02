Stiri pe aceeasi tema

Un atacator palestinian a ucis cel putin sapte persoane in fata unei sinagogi din estul Ierusalimului, in Israel, unde credinciosii s-au adunat pentru rugaciuni. Atacatorul a fost impuscat mortal de politia israeliana, informeaza Rador.

Pretul abonamentelor la transportul in comun in zona metropolitana Brasov ar putea scadea incepand de luna viitoare, o decizie in acest sens urmand sa fie luata in sedinta Consiliului Local din data de 31 ianuarie, a anuntat primarul Allen Coliban, intr-o conferinta de presa.

Un barbat, in varsta de 35 de ani, fugit din Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri, a fost depistat, duminica de politisti, pe raza comunei vasluiene Lipovat, acolo unde acesta isi are domiciliul, potrivit Agerpres.

Un cetatean din Afganistan, cazat la Centrul de cazare a strainilor din judetul Arad, a plecat miercuri din centrul de cazare si nu a mai revenit. Potrivit presei locale, acesta ar avea legaturi cu miscarea talibana. El este cautat de autoritati, potrivit news.ro.

Proiectul Legii bugetului de stat și cel al asigurarilor sociale vor intra, saptamana viitoare, in dezbaterea parlamentului. Senatorii și deputații au termen pana maine, la ora 18:00, sa depuna amendamente, iar de luni vor incepe dezbaterile in comisiile de specialitate, informeaza Rador.

Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, a lansat un apel la crearea unui "fond european de suveranitate pentru a sprijini proiecte industriale" si a face fata Inflation Reduction Act (IRA), criticata de presedintele francez Emmanuel Macron in cursul vizitei sale in SUA, scrie AFP,

Intr-o situație economica afectata de sancțiuni greșite, Guvernul ungar a elaborat pana in prezent un plan de acțiune cu 11 puncte, inclusiv Programul de sprijinire a costurilor și investițiilor in energie pentru IMM-uri din industria prelucratoare, pentru a menține ocuparea deplina a forței de munca,

Pentru a rezolva problemele acute din domeniul energiei și pentru a veni in sprijinul cetățenilor și a companiilor, PSD s-a implicat activ și a venit cu soluții concrete. Populația trebuie protejata de tendințele speculative și ajutata sa treaca de aceasta perioada complicata.