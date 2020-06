Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana s-a declarat "socata" si "consternata", marti, de moartea afro-americanului George Floyd in timp ce era imobilizat de politie, condamnand utilizarea excesiva a fortei de catre politie in Statele Unite, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax."Aici, in Europa, la…

- Uniunea Europeana este "socata si consternata" de moartea afro-americanului George Floyd in timpul retinerii sale de catre patru politisti albi, a declarat marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, calificand cazul drept "abuz de putere" si avertizand impotriva recurgerii excesive la forta,…

- Aici, in Europa, la fel ca populatia Statelor Unite, suntem socati si consternati de moartea lui George Floyd. Eu cred ca toate societatile trebuie sa ramana atente fata de utilizarea excesiva a fortei de catre gardienii ordinii", a declarat spaniolul intr-o conferinta de presa la Bruxelles. "Toate…

- Donald Trump a ordonat mobilizarea la Washington a “mii de soldați bine inarmați” Intr-o alocuțiune de la Casa Alba, președintele Donald Trump a anunțat luni mobilizarea in capitala Statelor Unite a mii de soldați bine inarmați. In opinia sa, ceea ce s-a petrecut duminica in capitala federala “este…

- Ursula von der Leyen, și șeful de politica externa al UE, Josep Borrell, "au cerut" sâmbata Statelor Unite "sa-și reconsidere decizia anunțata" de a pune capat colaborarii cu OMS. "OMS trebuie sa își poata continua lupta și raspunsul internațional la pandemii,…

- Comisia Europeana a promis un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor gazduita de executivul european, un maraton mondial lansat luni și prin care UE a strans a 7,4…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat, duminica dimineata, ca este blocat in SUA, unde a zburat pentru a participa la un eveniment la care fusese invitat, dar care s-a amanat intre timp. El a afirmat ca, atunci cand a aterizat la Washington, presedintele SUA, Donald Trump, tocmai anunta instituirea…

- Trump spune ca nu este ingrijorat de faptul ca s-a aflat in preajma lui Fabio Wajngarten, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus COVID-19, noteaza Aljazeera. Potrivit biroului de comunicare al președinției braziliene, șeful secretariatului special de comunicare sociala (Secom) al presedintelui…