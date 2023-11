Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 5, anul trecut, in topul producatorilor de cereale din Uniunea Europeana, cu o producție de aproape 19 milioane de tone, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica. In acest clasament conduce Franța, cu aproape 60 de milioane de tone de cereale, urmata de…

- In 2022, se estimeaza ca in Uniunea Europeana au fost recoltate 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane de tone mai putin decat in 2021, echivalentul unui declin de 9%, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate si al secetei, arata datele publicate miercuri de Oficiul

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Sportul – nevoie și necesitate / Declarație politica octombrie 19, 2023 09:29 Romanii sunt pe ultima poziție in Uniunea Europeana la practicarea sporturilor și a exercițiilor fizice, conform raportului Eurostat privind starea sportului la nivel continental.…

- Romania, pe locul doi in UE - Țara noastra este un important producator de bicicleteUniunea Europeana a produs anul trecut in total 14,7 milioane de biciclete, o crestere cu 10% fata de 2021 si un avans de 29% in cursul unui deceniu, din 2012, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Germania a inregistrat un nivel scazut al producției industriale pentru a treia luna consecutiv. Aceasta realitate a avut efecte importante asupra economiei țarii. Germania, producție industriala redusa cu 0,8% in iulie Germania a inregistrat o scadere a producției industriale cu 0,8% in iulie fața…

- Scadere abrupta a consumului in Romania - Vanzarile de alimente scad cu 100 de milioane de lei lunarDe cateva luni bune, romanii nu iși mai fac cumparaturile la marii retaileri, cum faceau de obicei, ci prefera sa intre la un magazin tip discount, unde produsele pe care le au pe lista sunt mai ieftine.…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene s-au fabricat 3,2 miliarde de litri de inghețata, marcand o creștere de 5% fața de anul precedent, arata un raport al Eurostat . Germania a fost principalul producator de inghețata in 2022, cu 620 de milioane de litri de inghețata, urmata de Franța (591 de milioane…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…