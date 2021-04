Stiri pe aceeasi tema

- Recentele evolutii din Iran in ceea ce priveste uzina de imbogatire a uraniului din Natanz "nu sunt pozitive" pentru cursul negocierilor asupra acordului nuclear din 2015, a apreciat luni seful diplomatiei germane Heiko Maas, informeaza AFP. Ministrul a facut aceasta declaratie dupa ce Teheranul a anuntat…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP preluat de agerpres. Negociatorii americani…

- Prim avans notabil in aceasta privința de la venirea la putere a lui Joe Biden, Statele Unite vor purta discuții la Viena, incpand de marți, pentru a incerca sa salveze acordul internațional privind programul nuclear iranian. Cu toate acestea, americanii nu vor fi la aceeași masa cu Teheranul și europenii…

- Statele Unite au salutat joi anuntul privind organizarea unei reuniuni a tarilor membre ale acordului nuclear iranian, afirmand ca sunt pregatite pentru masuri reciproce in relatia cu Iranul cu scopul de a reveni in cadrul acestui tratat, transmite AFP. "Acesta este un pas pozitiv", a declarat reporterilor…

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite Reuters. In contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul a cerut noi sanctiuni impotriva Iranului…

- Premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, il va trimite la Washington pe directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yossi Cohen, pentru a prezenta Administratiei Joseph Biden solicitarile...