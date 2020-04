Stiri pe aceeasi tema

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca vor fi redeschise, dupa ce aproximativ 10.000 de copii au stat acasa o luna de zile.Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa.Decizia…

- Presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania, Dumitru Cojanu, a vorbit la Digi24 despre masurile anunțate de președintele Klaus Iohannis, menite sa-i protejeze pe varstnici, cei mai vulnerabili in fața coronavirusului de tip nou. Cojanu spune ca masurile sunt necesare, dar, pentru a…

- Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati, scrie sambata ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este ca de saptamana viitoare…

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti seara, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Comerciantii online si companiile de curierat din Romania au luat toate masurile necesare pentru ca intregul flux logistic si de livrare aferent unei achizitii online sa se desfasoare in conditii sigure de igiena si sanatate pentru personalul si clientii acestora, informeaza Asociatia Romana a Magazinelor…

- Celebrul producator de incaltaminte Clujana, cu o istorie de peste 100 de ani, a iesit din insolventa dupa 2 ani Producatorul de incaltaminte Clujana a iesit din insolventa dupa doi ani de la deschiderea procedurii, a anuntat, joi, administratorul judiciar CITR, care s-a ocupat de salvarea acestui brand…

- In doar doi ani de la deschiderea procedurii sub coordonarea CITR, producatorul de incaltaminte Clujana iese din insolventa consolidat si reintra insanatosit in circuitul economic. Iesirea din insolventa a acestui brand cu o istorie de peste 100 de ani pune in lumina aspectele pozitive ale…

- Ziarul Unirea Facilitați fiscale pentru romanii din diaspora care aleg sa se intoarca in țara: Ce condiții trebuie sa indeplineasca Facilitați fiscale pentru romanii din diaspora care aleg sa se intoarca in țara: Ce condiții trebuie sa indeplineasca Romanii care se vor intoarce sa lucreze in Romania…