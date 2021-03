Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat astazi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19. Decizia a fost luata in contextul in care statele membre suporta in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca.…

- Uniunea Europeana va cere Statelor Unite sa permita exportul de milioane de doze de vaccin AstraZeneca în Europa, în condițiile în care Bruxelles-ul se lupta sa acopere lipsurile din campania de imunizare contra Covid-19, scrie Financial Times. Comisia Europeana intenționeaza…

- Comisia Europeana spune ca mesajul adresat producatorilor de vaccinuri este foarte clar și le solicita sa faca tot posibilul pentru a se conforma contractelor pe care le-au semnat cu blocul comunitar. Declarația, facuta de un purtator de cuvant al UE, vine dupa ce Italia a blocat un export de vaccinuri…

- Uniunea Europeana s-a folosit pentru prima data de interdictia de export de vaccinuri impotriva COVID-19, pentru a opri transferul a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca din Italia spre Australia, anunta un purtator de cuvant al premierului italian Mario Draghi pentru CNN, transmite Digi24. Uniunea…

