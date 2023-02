Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…

- Unitatea statelor Uniunii Europene asupra sanctiunilor impotriva Moscovei incepe sa se fisureze in timp ce temerile cu privire la impactul acestor masuri asupra unei economii europene deja incetinite slabesc determinarea de a pedepsi Rusia pentru razboiul pe care-l duce contra Ucrainei, relateaza…

- Deși liderii politici promiteau ca se va discuta calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schenge, agenda ședinței Consiliului European de astazi nu include acest subiect. Joi, liderii UE se intalnesc la Bruxelles pentru a discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, subiecte legate de energie…

- Vladimir Putin a spus, vineri, fara a elabora, ca Rusia probabil va trebui intr-o zi sa ajunga la un acord in privința Ucrainei, in vreme ce acuza Franța și Germania de tradarea increderii privind eforturile trecute de a aduce pacea in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- La o reuniune a ambasadorilor UE, Ungaria s-a opus noului pachet planificat de sancțiuni anti-Rusia, noteaza Financial Times. „La o reuniune a ambasadorilor UE de ieri, Ungaria, care a opus deja marți un veto la un pachet de ajutor de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, s-a opus unui nou pachet de sancțiuni…

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat vineri Comisia Europeana ca ingheata din motive strict politice fondurile europene alocate tarii sale, mentionand printre aceste motive opozitia Budapestei fata de primirea migrantilor si fata de sanctiunile europene impuse Rusiei dupa agresiunea contra Ucrainei,…