UE îşi reafirmă, într-un summit la Kiev, susţinerea faţă de Ucraina Energia si securitatea aprovizionarii energetice s-au aflat in centrul acestui summit UE-Ucraina. Kievul nu-si ascunde ingrijorarea fata de proeictul Nord Stream 2 si consecintele economice si politice ale acestuia. Acest gazoduct leaga in mod direct Rusia si Germania pe la Marea Baltica. Autoritatile ucrainene incaseaza venituri din taxe de tranzit al gazelor naturale – care urmeaza sa dispara. Kievul incaseaza in prezent aproape un miliard de euro pe an de pe urma tranzitului gazelor naturase rusesti. ”Proiectul Nord Stream deschide o noua provocare la adresa Ucrainei, in afara celor deja existente”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

