- Presedintia turca a trimis luni la examinare in Parlament o motiune care autortizeaza desfasurarea de militari turci in Libia in sustinerea Guvernului de Uniune Nationala de la Tripoli, aliatul Ankarei, vizat de o ofensiva a maresalului Kahlifa Haftar, puternicul rival al GNA, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a efectuat miercuri o vizita surpriza la Tunis, unde a evocat impreuna cu omologul sau tunisian Razboiul din Libia si tensiunile regionale provocate de o recenta apropiere intre Ankara si Guvernul libian de Uniunea Nationala (GNA), relateaza AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat cu omologul sau tunisian Kais Saied despre posibilitatile incheierii unui armistitiu in Libia, in timpul unei vizite-surpriza intreprinsa miercuri la Tunis.

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…

