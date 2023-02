Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat sambata noi sanctiuni impotriva grupului paramilitar rus Wagner pentru "incalcari ale drepturilor omului" in Africa, vizand in special mai multi inalti responsabili ai acestui grup in Republica Centrafricana si pe liderul sau in Mali, informeaza AFP.Unsprezece persoane…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei, a declarat joi, la Kiev, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana pe 24 februarie, ziua in care se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei. Anunțul a fost facut joi de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa comuna…

Trezoreria Statelor Unite va impune noi sanctiuni impotriva grupului rus de mercenari Wagner, care lupta alaturi de fortele Rusiei in Ucraina. noile masuri vizeaza o retea de sustinere intercontinentala, care se intinde din Coreea de Nord pana in anumite zone ale Africii, scrie Rador.

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula

- Ministrul australian de Externe Penny Wong a declarat sambata ca guvernul sau va impune sanctiuni tintite Rusiei si Iranului ca raspuns la ceea ce considera ca fiind incalcari grave ale drepturilor omului, informeaza Reuters.

Uniunea Europeana a impus sanctiuni impotriva mai multor persoane implicate in conflictul din Republica Democrata Congo, printre acestea numarandu-se si un purtator de cuvant al gruparii rebele congoleze M23, anunța Rador.

Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca guvernul de la Kiev impune sanctiuni impotriva a zece clerici de rang inalt ai Bisericii Ortodoxe pe care ii acuza ca au sprijinit invazia rusa, anunța Rador.