- Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X, cunoscuta in trecut drept Twitter, dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE, relateaza Reuters.…

- „In urma atacurilor teroriste comise de Hamas impotriva Israelului, avem indicii ca platforma dumneavoastra este folosita pentru a difuza continuturi ilegale si dezinformari in UE”, i-a scris comisarul european pentru afaceri digitale, Thierry Breton, lui Elon Musk, intr-o scrisoare consultata de AFP.…

- UE i se adreseaza in termeni fermi lui Elon Musk cu privire la continutul ilegal de pe platforma X privind conflictul israeliano-palestinian, scrie Rador Radio Romania.Uniunea Europeana i-a transmis o scrisoare formala in termeni fermi lui Elon Musk - detinatorul companiei X, cunoscuta anterior drept…

- Biroul umanitar al Națiunilor Unite a anunțat marți ca aproape 200.000 de persoane - aproape o zecime din populație - și-au parasit casele din Fașia Gaza, de la inceputul ostilitaților cu Israel, transmite Reuters.

- O imensa diversiune a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata un atac devastator asupra țarii, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul Mijlociu,…

- Preturile actiunilor si obligatiunilor israeliene au scazut si multe afaceri au fost inchise duminica, la o zi dupa ce luptatori inarmati ai Hamas din Gaza au ucis sute de israelieni si au rapit un numar necunoscut de persoane, transmite Reuters, scrie News.ro.Indicii bursieri cheie din Tel Aviv…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…